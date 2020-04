Frode su provenienza uova, denunciato titolare di un'azienda agricola 

Cronaca

Rimini

19:50 - 28 Aprile 2020

Il titolare di un'azienda agricola di Vicchio, nella zona del Mugello (Firenze), è stato denunciato dai carabinieri forestali per il reato di frode in commercio. L'uomo viene accusato di aver commercializzato circa 20mila uova da allevamento in gabbia, risultate acquistate in provincia di Rimini, facendole passare come prodotti del suo allevamento all'aperto. Le indagini sono scattate dopo che nei giorni scorsi l'allevatore era stato fermato per un controllo dai carabinieri forestali del comune di Forlì Cesena, mentre trasportava le uova acquistate nella società agricola del Riminese. A seguito degli accertamenti successivi i militari hanno sequestrato documenti di trasporto, registri e circa 800 uova presenti presso gli esercizi commerciali riforniti dall'allevatore.