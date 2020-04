Attualità

Rimini

| 15:16 - 28 Aprile 2020

Piazza Cavour di Rimini.

La Regione Emilia-Romagna presenterà, la prossima settimana, un ulteriore piano di investimenti per le province di Piacenza e Rimini che hanno subito restrizioni maggiori rispetto al resto della Regione. «Rimini - ha detto Bonaccini - ne è già uscita, per Piacenza stiamo discutendo coi sindaci se da lunedì prossimo possiamo allentare. Ma Piacenza e Rimini hanno ancora più bisogno di investimenti e lo faremo non decidendolo da Bologna, ma insieme ai territori».