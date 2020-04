Coronavirus: un euro per ogni ordine fatto online. PhotoSì Riccione dona 22mila euro

Attualità

Riccione

| 14:57 - 28 Aprile 2020

Andrea Mainetti e i dipendenti di PhotoSi.

Altri 22.414 euro donati sul conto corrente che il Comune di Riccione ha acceso a favore della solidarietà alimentare per fronteggiare la crisi dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19. La donazione è arrivata da PhotoSì Riccione ed è stato il frutto dell'idea di Andrea Mainetti.



"Abbiamo deciso di devolvere 1 euro per ogni ordine fatto via internet o attraverso l'app, e così abbiamo raccolto oltre 22 mila euro - spiega - Siamo di Riccione, siamo legati al territorio e abbiamo fatto quello che potevamo per dare una mano alla città e alla Protezione Civile".



Durante la fase più dura dell'emergenza, da PhotoSì per la Protezione Civile Riviera del Conca sono arrivate anche tute protettive, occhiali e guanti.

Per effettuare le donazioni il conto del comune è il seguente IBAN IT 32 I 02008 24100 000105891028 Causale Emergenza Coronavirus Conto Solidarietà. Le donazioni possono essere fatte anche on line con home banking.