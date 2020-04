Asta online degli Artisti di Rimini ha raccolto 6290 euro per l'ospedale Infermi

Attualità

Rimini

| 13:06 - 28 Aprile 2020

Insegna dell'ospedale Infermi di Rimini.

L'iniziativa #ArtistiPerRimini ha permesso nello scorso weekend di battere all'asta 6.290 euro che si trasformeranno in una donazione completamente dedicata all'Ospedale Infermi di Rimini.



Più di 140 gli artisti che hanno partecipato all'asta, mettendo gratuitamente a disposizione le loro opere: fotografie, dipinti, spray, illustrazioni, fumetti.



Tra questi Alessandro Baronciani, Nico Mingozzi, Giovanni Aureli, Burla, Antonella Spada, Boogie Ead, Jato, Beatrice Pucci, Ben Zeno, Mozoner, Tomoz, Jodi, Mabel Morri, solo per citarne alcuni.

In allegato la lista completa dei creativi che hanno partecipato.



Anche una partecipazione illustre all'asta, quella dell'attrice Asia Argento, che ha fatto un'offerta per un'opera.



I vincitori delle opere effettueranno in questi giorni un bonifico all'Ospedale Infermi di Rimini e poi concorderanno con gli artisti le modalità di ritiro dell'opera.



Gli organizzatori sono molto soddisfatti per l'iniziativa che è stata una grande occasione di collaborazione e solidarietà e ringraziano tutti coloro che hanno partecipato sia donando le loro opere che partecipando all'asta.