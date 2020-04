Musica: Artisti per Emergency protagonisti di tre giorni di musica da casa

Eventi

| 12:24 - 28 Aprile 2020

Cantanti e musicisti di tutta Italia in concerto per Emergency: dal rock all’indie, dalle cover band a giovani cantautori emergenti, voci note e meno note apriranno le loro case per tre giorni di musica in favore delle attività che l’Ong sta portando avanti in risposta all’emergenza Covid-19. Dal 28 al 30 Aprile da tutta Italia in streaming sul web (Facebook, Instagram, Youtube) oltre 100 musicisti si esibiscono da casa loro. Un’occasione che unisce l’amore per la musica e quello per le giuste cause.



L’iniziativa è assolutamente gratuita con possibilità di fare una donazione, quale "biglietto simbolico", per sostenere il lavoro di Emergency anche durante questo periodo di emergenza sanitaria Covid-19.



Questo il link degli artisti che partecipano a questa iniziativa insieme al Gruppo di volontari Emergency di Rimini - San Marino



28-apr ore 19.00 Duo G. Merani violino – R. Parrucci flauto https://www.facebook.com/profile.php?id=100011034159015



28-apr ore 21:00 Lorenzo Semprini https://www.facebook.com/miamigroovers



29-apr ore 18.30 Quintetto per Emergency https://www.facebook.com/fabio.sartori.963



30-apr ore 18.30 dr. gam https://www.facebook.com/andreagamurrini/



30-apr ore 19.00 Apple Crush - The music of R.E.M. https://www.facebook.com/AppleCrushREM/



30-apr ore 19.30 Pietro Spagnoli – musicante teatrale https://www.facebook.com/pietrospagnolimusicanteteatrale/