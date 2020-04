Scendono i positivi ma salgono i morti, Pesaro e Urbino sulle montagne russe del Coronavirus

Cronaca

Pesaro

| 08:21 - 28 Aprile 2020

Foto di repertorio.

Scende anche se lentamente il bollettino in rosso della pandemia da nuovo Coronavirus: solo 11 i nuovi positivi nella provincia di Pesaro e Urbino (-6), ma purtroppo nelle ultime 24 ore risalgono i morti, che sono stati 6 per colpa delle complicanze legate all'infezione da Sars-Cov-2 (+4). Il numero totale dei positivi è di 2439.



Complessivamente i pazienti morti dall'inizio della pandemia sono 483. I dimessi-guariti sono 1933 (8 ancora le persone ricoverate in terapia intensiva a Marche Nord), 4669 le persone in isolamento domiciliare, di cui ben 576 operatori sanitari.