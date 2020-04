Un Intervallo virtuale per parlare di arte, musica e del futuro del settore nel RIminese

Eventi

Rimini

| 08:10 - 28 Aprile 2020

Gli ospiti dell'appuntamento di giovedì sera.

Giovedì 30 aprile alle 20.30 sulla pagina Facebook Rimini Classica andrà in onda tavola rotonda virtuale "Intervallo", con ospiti il cantautore Sergio Casabianca, il discografico e cantante Marco Giorgi, il violinista Federico Mecozzi, la fan ed organizzatrice Sara Urbinati e il direttore di Rimini Classica e musicista Aldo Maria Zangheri. I cinque protagonisti sono anche coloro che hanno dovuto rinviare i loro spettacoli fissati in queste settimane con Rimini Classica a causa del lockdown.



Sergio Casabianca per Elementi da Circo sarà il cantautore/trascinatore, Marco Giorgi per la Finale del Festival di Rimini sarà il tecnico/discografico, Federico Mecozzi per Awakening Symphony sarà il musicista/sognatore, Sara Urbinati per Colori della Musica sarà la fan/organizzatrice e Aldo Zangheri sarà il moderatore.



Si parlerà di musica, attività, programmazione, emozioni e speranze del piccolo grande mondo della Musica, con uno sguardo disincantato ma attento a quello che è successo fino a febbraio, quello che ci sarebbe dovuto essere in queste settimane e quello che si spera sarà quando tutto tornerà alla normalità.



Il pubblico potrà fare le domande a ciascuno dei protagonisti che risponderanno in tempo reale. Per partecipare sarà sufficiente collegarsi ala pagina Facebook Rimini Classica.