Da Rimini una app per scegliere tavolo e menù nei ristoranti

Attualità

Rimini

| 17:11 - 27 Aprile 2020

Una App per scegliere il posto e il menù al ristorante.

Una App per scegliere il tavolo e il menù di un ristorante una volta che questi locali torneranno a riaprire. E' l'idea dell'azienda riminese Lasersoft, che si occupa da tempo di software per il settore turistico. Quealche anno fa aveva realizzato l'app Myselforder, che non aveva avuto successo ma ora con le restrizioni anti-contagio, l'intuizione di allora "si può rivelare molto utile" spiega l'amministratore dell'azienda, Antonio Piolanti.

Ad oggi l'app è stata gi venduta a circa 300 locali pubblici. "Ci chiamano da tutta Italia, abbiamo venduto il nostro programma anche a ristoranti della Sardegna, del Veneto, di Roma", prosegue l'imprenditore. Prima si prenota il posto da casa, poi, una volta seduti al tavolo, si ordinano i piatti sempre tramite smartphone e con lo stesso sarà possibile pagare il conto. "Stiamo lavorando a un programma specifico per gli alberghi - conclude Piolanti -, che permetter di aiutarli nella gestione di check-in e check-out. Una soluzione che eviterà assembramenti e consentirà ai clienti di fornire i dati e pagare evitando code alla reception".