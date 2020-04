Coronavirus Rimini 26 aprile, 16nuovi casi. Nessun decesso

Attualità

Rimini

| 17:47 - 27 Aprile 2020

Coronavirus: i dati della provincia di Rimini.

Grafico aggiornato al mese di aprile con l'andamento della pandemia in Provincia di Rimini



Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia in provincia di Rimini nel mese di marzo





In Provincia di Rimini si sono registrati 16 nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Non si sono fortunatamente registrati decessi. Sono i numeri comunicati nel consueto aggiornamento pomeridiano dal commissario ad acta per la regione Emilia Romagna Sergio Venturi.



Si registrano oggi 30 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo. Conseguentemente, il totale è di circa 990 pazienti guariti.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, nella giornata odierna se ne contano 16, comunicati dalla Regione.

Si attestano su 1.953 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, distinguendo 1.863 residenti in provincia e 90 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

Per quanto riguarda il dato odierno, 8 pazienti sono maschi e altrettanti di sesso femminile. Tra questi 1 è ricoverato mentre tutti gli altri sono seguiti a domicilio in isolamento.



Aggiornando i dati precedentemente forniti, sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.









ECCO I DATI COMUNE PER COMUNE





Rimini 715

Cattolica 252

Riccione 239

Misano Adriatico 121

San Giovanni in Marignano 129

Santarcangelo di Romagna 63

San Clemente 37

Montescudo-Monte Colombo 37

Morciano di Romagna 37

Coriano 76

Novafeltria 31

Bellaria Igea Marina 42

Saludecio 21

Verucchio 21

Pennabilli 10

Mondaino 10

San Leo 7

Montefiore Conca 8

Gemmano 4

Montegridolfo 6

Talamello 4

Poggio Torriana 7

Maiolo 2

Sant’Agata Feltria 1