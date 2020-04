Cantieri pubblici a Rimini: ecco quali sono partiti e quali in programma

Attualità

Rimini

| 14:42 - 27 Aprile 2020

Cantiere del nuovo Lungomare a Rimini.

Al via questa mattina, luned 27 aprile, diversi cantieri del Comune di Rimini, altri si avvieranno a breve e si affiancano a quelli che, anche con le misure emergenziali, hanno continuato ad operare per la propria caratteristica d'opera pubblica essenziale, come il Parco del Mare, sia su tutti e quattro i tratti a nord sia sul tratto 1 e 8, Tintori e Spadazzi, a sud, o l'allargamento dell'asse viario Serpieri - Caprara - Domeniconi a Viserba, o la ciclabile di via Coriano, o la nuova rotatoria sulla SS 16 all'altezza dei Padulli.



Con la pulizia dell'area e l'allestimento del cantiere hanno preso avvio questa mattina i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di via Giubasco, a Miramare. Un intervento dal costo complessivo di 160.000 euro che doter l'area adiacente a via Losanna e via Giubasco di 34 nuovi

posti auto per un nuovo parcheggio dotato di un adeguato impianto di illuminazione e completato con una fascia verde che servir da separazione tra il parcheggio e la pista ciclabile di Via Losanna.



Iniziate anche le azioni propedeutiche per la riasfaltatura sia di via Carlo Zavagli, a San Giuliano Mare, che, a seguire, su viale Roma a Viserba.

Un intervento nel quadro del programma di asfaltature 2020 del Comune di Rimini che, con un costo di 500.000 euro, stato affidato ad Anthea e comprende oltre all'asfaltatura delle Vie Carlo Zavagli e Viale Roma che indicativamente si concluder entro la seconda met di giugno, anche le asfaltature, dalla terza settimana di maggio, di Via Principe Amedeo, viale Vespucci all'altezza di Piazzale Kennedy, Via Italia.



Sempre in tema di asfaltature sono invece programmate nei prossimi giorni una nutrita serie d'interventi su oltre una ventina di strade dei quartieri a monte della statale 16 Adriatica, parte del piano delle opere di 'Citt Diffusa'. In particolare sono una quindicina gli interventi di riasfaltatura, con un costo previsto di 580.000 euro, previsti nella zona di Santa Giustina e pi precisamente in Via Tredozio, Via Meldola, Via Teodorano, Via Verghereto, Via Arrocco Emilia I, Via Villalta, Via Galeata, Via Bagnacavallo, Via Modigliana, Via Castrocaro, Via Alfonsine, Via Fusignano, Via Arrocco Emilia II, Via Vecchia Emilia, Via Roncadello.



Nella prossima settimana al via l'azione sostitutiva per la realizzazione delle opere d'urbanizzazione in zona Padulli, dove il Comune di Rimini, escutendo la Polizza Fidejussoria per un' importo di 355.000 euro realizzer le opere previste dalla convenzione ma mai realizzate di un piano particolareggiato in via Tristano e Isotta, quali il rifacimento e potenziamento delle reti dei sottoservizi, ovvero delle fognature bianche e nere, adeguamento sedi stradali, pubblica illuminazione, acquedotto, Enel, fibra ottica, marciapiedi, parcheggio e aree da adibire a verde pubblico debitamente attrezzate con giochi, e arredi .



Sul fronte delle piste ciclabili, dal 4 maggio riprender l'attivit interrotta a causa del Coronavirus per la realizzazione della ciclabile di via Coletti, sono ormai in fase di partenza, dopo l'aggiudicazione delle gare d'appalto, sia la realizzazione della ciclabile in via Roma - via Ugo Bassi - via Settembrini, parte del progetto finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, e sia degli itinerari ciclabili della Bicipolitana di Via Coletti - Via Sforza

- Via Graziani - P.le Cesare Battisti - Argine Deviatore Ausa - SS72, finanziata coi fondi Por Fesr 2014-2020, due importanti interventi che consentiranno un vero e proprio balzo di qualit dell'intera rete di piste ciclabile riminesi, diventando sempre pi organica, di sistema, ovvero una vera e propria Bicipolitana.