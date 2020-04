Mercoledì è la giornata internazionale della danza, flash mob online anche a Rimini

Attualità

Rimini

| 13:42 - 27 Aprile 2020

Foto di repertorio.

Realizzare un’azione di danza collettiva per “dialogare” a distanza con il corpo, nella propria casa, alla finestra, sul balcone, in giardino, improvvisando a seconda di gusti e capacità. L'apputamento è per mercoledì 29 aprile alle 18, giornata internazionale della danza, promossa da Movimento Centrale Danza&Teatro propone di comporre una danza di umanità dove tutti possano comunicare a distanza attraverso il linguaggio del corpo. sulla base della canzone "C'est la vie" di Cheb Khaled, per creare una relazione a distanza ideale, virtuale ma vitale, un collegamento dei cuori potente e rigenerante. Tuttavia la musica non è obbligatoria, si può danzare nel silenzio o scegliere la propria musica; l’unica cosa importante è partecipare così come siamo.



L’evento è organizzato in collaborazione con il forum Cooperazione internazionale ed educazione alla Pace del Comune di Rimini nell’ambito del progetto “The World is Home".