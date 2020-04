Fondazione San Giuseppe dona 20 tablet alla Caritas di Rimini per la didattica a distanza

Attualità

Rimini

| 13:05 - 27 Aprile 2020

Il passaggio simbolico tra Caritas Rimini e fondazione San Giuseppe.

Lunedì 27 aprile la presidente della fondazione San Giuseppe Paola Benzi ha consegnato 20 tablet, comprensivi di sim, al direttore della Caritas di Rimini Mario Galasso per contribuire all'acquisto di materiale necessario all’apprendimento e alla formazione come contributo alla didattica a distanza, per rispondere all'emergenza educativa provocata dalla situazione sanitaria.



Il gesto si unisce al sostegno che le Caritas dell'Emilia-Romagna e i Frati Francescani di Padova hanno messo in campo per supportare “i figli delle periferie”, come ci ha ricordato Papa Francesco e consentire quindi a chi, oltre all'isolamento generato dall'emergenza sanitaria, già viveva una condizione di difficoltà, a sentirsi meno soli, continuando l'attività scolastica e di socialità. Da oltre 110 anni la Fondazione San Giuseppe si occupa dei più fragili, dell'infanzia e della disabilità.



“Non possiamo certo restare indifferenti a quanto sta accadendo”, sottolinea Paola Benzi, “tutta la nostra attività, si muove, anche in queste complesse settimane, con la costante attenzione all' infanzia e all'aiuto materno, ricordandoci sempre che i bambini e i ragazzi sono fra i soggetti più colpiti in questo particolare momento”.