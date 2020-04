Si ferma l'andamento della pandemia da Coronavirus nella Repubblica di San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:46 - 27 Aprile 2020

Stefania Stefanelli nella conferenza stampa di oggi.

Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia nella Repubblica di San Marino



L'andamento della pandemia nel mese di marzo



Bilancio a tre zeri sull''andamento della pandemia da nuovo Coronavirus, che si arresta nella Repubblica di San Marino, almeno per quanto è dato sapere rispetto alle refertazioni attraverso i test molecolari (tamponi). Non si sono quindi registrati nelle ultime 24 ore nuovi positivi, né nuovi deceduti o guariti: le persone attualmente positive alla Covid-19 pertanto sono ancora 433, i deceduti restano 41 e i guariti 64. Da tenere conto però che sono stati effettuati soltanto 8 tamponi tra sabato e domenica.



I ricoverati in ospedale con il Coronavirus restano 14, 4 in terapia intensiva e 10 in altri reparti Covid. In tutto sono 126 persone dimesse, uscite dall'ospedale e seguite a domicilio in quanto clinicamente guarite, mentre 419 le persone positive ancora in isolamento. Dal 27 febbraio i soggetti risultati positivi sono stati 538.



Il commissario straordinario all'emergenza Massimo Arlotti annuncia l'installazione di una seconda tenda per la somministrazione di nuovi tamponi (10 al giorno, le prenotazioni sono fino alla metà di maggio). Servono azioni rapide, per questo è stato deciso di raddoppiare questo tipo di disponibilità, per poter dare risposte più tempestive.