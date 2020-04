Coronavirus, riparte a Rimini percorso 'Adolescenti e genitori

Attualità

Rimini

| 11:14 - 27 Aprile 2020

Adolescenti e genitori.

Lo scenario familiare e' cambiato tantissimo da due mesi a questa parte, ma anche dentro le mura di casa "convivono i bisogni di ciascuno e la consapevolezza che in questo momento particolare non si possa perdere l'occasione di rafforzare le relazioni familiari". Per questo il Comune di Rimini ha scelto di riaprire il percorso 'Adolescenti e genitori: l'eta' delle opportunita'', curato dal Centro per le famiglie e dedicato a genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi preadolescenti ed adolescenti. L'obiettivo, spiega l'amministrazione, e' "riprendere cio' che era stato bruscamente interrotto a fine febbraio", anche se ovviamente, vista l'emergenza coronavirus, il confronto con gli esperti e tra genitori avverra' in videoconferenza. Il primo appuntamento, intitolato 'È sempre bello?' e dedicato ai temi dell'affettivita' e della sessualita', e' in programma domani alle 20.45. La videoconferenza verra' realizzata attraverso la piattaforma digitale 'Jitsi Meet' e la password per partecipare e' disponibile sulla pagina Facebook del Centro delle Famiglie e sulla pagina del sito del Comune. Per avere supporto tecnico per partecipare all'incontro, infine, si puo' contattare il Centro per le famiglie allo 0541-793860.