Arrivano i 'libri e dvd da asporto': biblioteca avvia il servizio di prestito a domicilio

Attualità

Poggio Torriana

| 11:03 - 27 Aprile 2020

Dalla giornata di giovedì 30 Aprile sarà attivo il servizio della biblioteca Pio Campidelli di Poggio Torriana per i prestiti di libri e dvd a domicilio.

I residenti nel comune di Poggio Torriana iscritti alla Rete bibliotecaria della Romagna e di San Marino potranno chiedere la consegna a domicilio del materiale documentario e audiovisivo della biblioteca comunale di riferimento.

Per verificare la disponibilità al prestito della risorsa di proprio interesse si consiglia di consultare il catalogo della Rete bibliotecaria al seguente indirizzo: bibliotecheromagna.it selezionando la biblioteca "Pio Campidelli" di Poggio Torriana.

In ogni caso, è possibile prenotarsi mandando una mail entro la mattinata di mercoledì al seguente indirizzo: a.teodorani@comune.poggiotorriana.rn.it. L'operatore verificherà l'effettiva disponibilità del documento in sede e provvederà alla registrazione del prestito. La consegna dei materiali sarà effettuata un giorno alla settimana, precisamente nella mattinata di giovedì.