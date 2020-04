Decreto liquidità, autorizzati finanziamenti a Rimini per oltre 12 milioni

Attualità

Rimini

| 09:27 - 27 Aprile 2020

Soldi alle imprese per ripartire.

Sostegno immediato alla liquidità per consentire all'economia di ripartire. A Rimini sono stati autorizzati finanziamenti per oltre 12 milioni. Per quanto riguarda i prestiti fino a 25.000 euro, con garanzia dello Stato, in Emilia Romagna sono già 301 le operazioni autorizzate dal Medio credito centrale, per un totale di 6 milioni e 674mila euro. La provincia di Rimini risulta essere la penultima con dodici richieste: 286.500 euro complessivi e una media di 23.875 euro. Prima è Bologna con 87 operazioni e quasi 2 milioni di euroautorizzati. Per le richieste di prestiti, sempre previste dal Decreto Liquidità, ma superiori a 25.000 euro da oggi (27 aprile) iniziano le prime approvazioni. Disponibili anche i dati relativi ad altre tipologie di finanziamento, concessi nel periodo 17 marzo-24 aprile, riferiti agli strumenti tradizionali del Fondo di garanzia, con 1388 operazioni e oltre 272 milioni di euro per l'Emilia Romagna che hanno ottenuto l'ok dal Medio Credito Centrale.