Il destination video di Visit San Marino è online, protagonista la bandiera della Repubblica

| 08:20 - 27 Aprile 2020

Lanciare un messaggio ricco di positività, orgoglio, emozione e speranza attraverso un punto di vista narrativo originale come quello della bandiera di San Marino: questo l’obiettivo del nuovo destination video della Repubblica più antica al mondo.



È proprio il simbolo dello Stato, grazie a un intenso racconto fatto in prima persona, ad accompagnare l’utente attraverso i luoghi più suggestivi e iconici di San Marino: la bandiera parla dei valori della Repubblica, della sua storia, dei suoi eventi tradizionali e della sua voglia di ripartire al più presto, lasciandosi alle spalle questi giorni così difficili.



La voce narrante che commenta le immagini è quella della cantante, arrangiatrice e compositrice sammarinese Sara Jane Ghiotti. Il video è visibile sui canali social.



«San Marino in questo periodo di emergenza sanitaria ha ispirato dichiarazioni d’affetto, d’amore, di vicinanza da parte di tantissime persone e abbiamo ritenuto fondamentale rilanciare la comunicazione con la community virtuale di VisitSanMarino», dichiara Nicoletta Corbelli, dirigente dell’ufficio del Turismo. Il video fa parte di una strategia digitale più ampia, incentrata su diversi filoni editoriali, per dare voce alle persone che hanno San Marino nel cuore e soprattutto agli operatori che diventano i protagonisti dell’invito a scoprire la nostra destinazione. «San Marino aprirà al mondo i propri scorci più inediti e meno fotografati regalando bellezza “a domicilio” a tutti gli utenti che in futuro – ci auguriamo molto presto - torneranno a farci visita».