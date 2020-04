Dal 4 maggio riaprono i parchi, sport anche lontani a casa e visite ai parenti: ecco il nuovo decreto

Attualità

Rimini

| 20:51 - 26 Aprile 2020

Giuseppe Conte in videoconferenza su Facebook il 26 aprile per annunciare le novità del nuovo decreto.

Domenica 26 aprile alle 20.25 il premier Giuseppe Conte è comparso nell'attesissima diretta Facebook per aggiornare rispetto alle novità che entreranno in vigore in tutta Italia a partire dal 4 maggio, l'avvio della fase due per iniziare a uscire gradualmente dalle restrizioni imposte per tenere sotto controllo la pandemia da nuovo Coronavirus.



Va precisato che Regioni e Comuni potranno adottare apposite delibere e ordinanze per regolamentare in modo diverso, ovvero più stringente, i loro territori di competenza, come è avvenuto peraltro a Rimini nelle prime fasi della quarantena.



Il premier Conte ha specificato che si tratta di «un allentamento delle misure a tappe, perché dobbiamo essere pronti a un eventuale ritorno dell'ondata di contagio quindi saremo pronti a chiudere di nuovo, qualora necessario. La situazione può esplodere di nuovo nel giro di una, due settimane».







Le novità più attese dal 4 maggio

Ci si potrà spostare all'interno della propria regione secondo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute ma anche, ecco la novità, per incontrare i propri parenti e congiunti, sempre però ricorrendo all'uso delle mascherine e rispettando le distanze. Vige ancora il divieto di spostarsi fuori regione, se non per i motivi sopracitati in vigore fin dall'inizio.



Si potrà tornare presso il proprio domicilio o residenza.



Chi avrà sintomi dovrà obbligatoriamente restare a casa.



Vigerà ancora il divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati, non sono quindi consentite feste o cene tra amici, nemmeno a casa propria. Il sindaco del proprio Comune di residenza potrà disporre la temporanea chiusura di aree in cui non si possa garantire la sicurezza pubblica, e quindi le distanze minime tra le persone.



Riapriranno parchi, ville, giardini e luoghi pubblici, condizionati però al rigoroso rispetto delle distanze, con misure per contingentare gli ingressi. Anche i sindaci potranno disporne le chiusure se non saranno in grado di garantire il rispetto delle prescrizioni.



Finora si poteva fare sport soltanto vicino casa, dal 4 maggio ci si potrà allontanare ma rispettando sempre la distanza di almeno 2 metri per attività sportive e di un metro per attività motoria.



Dal 4 maggio ripartiranno anche le sessioni di allenamento per atleti, professionisti e non, riconosciuti però a livello nazionale e internazionale nelle rispettive federazioni, sempre secondo il rispetto delle distanze, senza alcun assembramento e a porte chiuse negli impianti sportivi.



Saranno consentiti i funerali, sempre nel rispetto di tutte le prescrizioni finora ricordate.



Sarà consentito l'asporto da bar e ristoranti.



Riapriranno manifatture e costruzioni, oltre che il commercio all'ingrosso.







Altre novità dal 18 maggio



Ripartirà il commercio al dettaglio.



Riprenderanno gli allenamenti a squadre in campo sportivo.



Altra novità attesa: riapriranno i musei, le mostre, le biblioteche.





Dal primo giugno



Il primo giugno è la data indicata per la riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e di massaggio, più in generale di cura della persona, sempre rispettando le prescrizioni e sperando che il virus non torni a correre tra le persone.



La questione degli stabilimenti balneari invece è ancora aperta: il premier Conte ha specificato che richiede ulteriori riflessioni, perciò sono attese presto novità.