Meteo: aprile a Rimini finisce con il ritorno della pioggia

Attualità

Rimini

26 Aprile 2020

Il bollettino meteo per il 27, 28 e 29 aprile.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 26/04/2020 ore 13:30



Lunedì 27 Aprile



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +10°C e +12°C, massime comprese tra +20C e +24°C.

Venti: deboli da Sud-Ovest, rinforzi da Sud-Est in costa.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 28 Aprile



Stato del cielo: da poco nuvoloso a molto nuvoloso nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: rovesci sui rilievi da tarda mattina. Instabilità in aumento nel pomeriggio con rovesci deboli/moderati in movimento dalle colline verso la costa. Asciutto in serata.

Temperature: minime comprese tra +11°C e +13°C, massime comprese tra +18C e +22°C.

Venti: moderati da Sud-Ovest.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: media.



Mercoledì 29 Aprile



Stato del cielo: da poco nuvoloso a nuvoloso.

Precipitazioni: assenti al mattino, possibilità di rovesci sparsi nel corso del pomeriggio.

Temperature: minime comprese tra +10°C e +14°C, massime comprese tra +18C e +23°C.

Venti: deboli/moderati da Sud-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: anche la giornata di Giovedì sarà perturbata con precipitazioni nel corso del pomeriggio. Migliora nel weekend con condizioni di maggior stabilità.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

