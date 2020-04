Ripartono i lavori a Misano Brasile: si prepara una stagione turistica "anomala"

Attualità

Misano Adriatico

| 12:07 - 26 Aprile 2020

Via Alberello.

Si erano avviati il 19 febbraio e poco dopo erano stati sospesi in osservanza al blocco delle attività. Riprende a pieno ritmo anche a Misano Brasile il piano di interventi previsto dal Comune di Misano per preparare la città all’apertura di una stagione turistica certamente anomala.



Su tutti i cantieri sarà attenta la vigilanza affinché vengano rispettate le norme di sicurezza riguardanti la distanza fisica fra le persone e l’utilizzo dei presidi sanitari previsti.



Martedì ripartiranno i lavori di riqualificazione del manto stradale e dei marciapiedi di via Alberello, nel tratto che va dalla ferrovia alla strada statale 16.



I lavori sono necessari a causa della presenza lungo la via di pini le cui dimensioni hanno generato radici che hanno danneggiato il piano di calpestio dei marciapiedi e la carreggiata in asfalto, compromettendo potenzialmente la sicurezza di cittadini e turisti che frequentano la zona. Si aggiunge la completa riasfaltatura di via Pacinotti che incrocia la via Alberello.



Sarà necessario chiudere le strade interessate al traffico veicolare a fasi alterne, in avanzamento con le operazioni di cantiere, ad esclusione dei residenti e dei mezzi di soccorso.