Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:04 - 26 Aprile 2020

Don Giuseppe Celli con il sindaco Alice Parma.

Giuseppe Celli, storico parroco di San Vito, è deceduto oggi (domenica 26 aprile) all'età di 79 anni. Malato da tempo, lo ha ricordato così il sindaco di Santarcangelo Alice Parma: "Avremo voluto portarti l’ultimo saluto tutti insieme, ma purtroppo non possiamo. Per questo io e tutta la città di Santarcangelo ci stringiamo col pensiero in un grande abbraccio per un grande Parroco, un amico generoso e gentile, sempre pronto ad aiutare la sua comunità". Celli era parroco di San Vito dal 1978.