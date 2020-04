Coronavirus San Marino 26 aprile: deceduta 84enne. Tre nuovi positivi

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:28 - 26 Aprile 2020

Ospedale di San Marino.

Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia nella Repubblica di San Marino



L'andamento della pandemia nel mese di marzo



A San Marino è deceduta nelle ultime 24 ore una 84enne, portando a 41 il numero delle vittime durante l'epidemia di Covid-19, mentre i nuovi casi di positività sono solamente 3. I casi attualmente positivi sono 433: dal 27 febbraio si è registrata la positività di 538 persone. Il tasso di mortalità è dunque - considerati solo i pazienti sottoposti al tampone e non eventuali asintomatici non censiti - è dell'7,6%. In ospedale a San Marino sono ricoverate 15 persone, 4 in terapia intensiva (0,924% del totale) e 11 in isolamento nel reparto infettivi Covid-19 (2,54%). In terapia intensiva sono ricoverati due uomini e due donne; cinque donne e sei uomini nelle degenze di isolamento. I positivi in isolamento domiciliare sono 418 (96, 536% del totale).

Dall'ospedale sono state effettuate 124 dimissioni: nessuna nuova dimissione, così come non ci sono stati nuovi guariti.