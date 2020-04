Cronaca

Rimini

| 11:11 - 26 Aprile 2020

Polizia all'Arco d'Augusto.

Era seduto sulla panchina nei pressi dell'Arco d'Augusto ed era tutto nudo. Un 68enne originario di Ercolano è stato notato da una pattuglia della Polizia di Rimini ed è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Alla richiesta di spiegazioni, ha detto semplicemente di avere caldo. La tintarella adamitica gli è costata appunto una denuncia, oltre alla sanzione per non avere rispetto le normative anti Covid-19.