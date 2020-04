Rimini: pizzeria mette sagome al posto dei clienti. "Stanchi di vedere i tavoli vuoti"

Attualità

Rimini

| 10:52 - 26 Aprile 2020

Le sagome all'Old American di Viserba.

Un'iniziativa goliardica con la speranza di poter riaprire prima possibile e di riaccogliere i propri clienti, dopo il "lockdown" per il coronavirus. Davide Matteoni e Marco Giannini, titolari del ristorante pizzeria Old American di Viserba, ieri sera (sabato 25 aprile) hanno riacceso le luci del loro locale, ma non solo, hanno infatti posto delle sagome ai tavoli. "Eravamo stanchi di vedere l'insegna spenta e i tavoli vuoti - raccontano - ma speriamo di poter tornare alla normalità, che i clienti sostituiscano le sagome, a quella normalità che per la nostra terra è fatta di relazioni ed emozioni".