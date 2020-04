| 08:18 - 26 Aprile 2020

Fiocco rosa in casa biancorossa per la nascita di Ginevra, primogenita di mister Matteo D’Agostino, tecnico della formazione Under 15. Da tutto il Rimini F. C. le più vive congratulazioni a mamma Eleonora, papà Matteo e, naturalmente, un grande benvenuto alla piccola Ginevra.



Sergio Cingolani - Ufficio stampa e comunicazione Rimini F. C.