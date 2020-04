Coronavirus Rimini aggiornamenti 25 aprile: un decesso e 7 nuovi casi

Attualità

Rimini

| 17:17 - 25 Aprile 2020

Piazza Cavour di Rimini.

Grafico aggiornato al mese di aprile con l'andamento della pandemia in Provincia di Rimini



Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia in provincia di Rimini nel mese di marzo



In Provincia di Rimini si sono registrati 7 casi di positività in più al Covid-19 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1934 casi dall'inizio epidemia. Le città interessate sono Rimini, Riccione e Misano Adriatico con due casi in più ognuna; Verucchio con un nuovo caso, che porta il totale nel comune a 20. Sei sono in isolamento domiciliare, uno in ospedale, non in terapia intensiva. Un nuovo decesso, di un 91enne, è stato comunicato dalla regione Emilia Romagna. In totale sono 190, per un tasso di moralità che, tenuto conto di tutti i casi da inizio epidemia, è del 9,8%. Gli attuali positivi, grazie a 48 guarigioni, sono invece 716.

Il totale dei guariti è 950.



Contagiati per Comune*



Rimini 707 (+2)

Cattolica 251

Riccione 237 (+2)

Misano Adriatico 120 (+2)

San Giovanni in Marignano 129

Santarcangelo di Romagna 58

San Clemente 37

Montescudo-Monte Colombo 37

Morciano di Romagna 37

Coriano 76

Novafeltria 30

Bellaria Igea Marina 42

Saludecio 21

Verucchio 20 (+1)

Pennabilli 10

Mondaino 10

San Leo 7

Montefiore Conca 8

Gemmano 4

Montegridolfo 6

Talamello 4

Poggio Torriana 7

Maiolo 2

Sant’Agata Feltria 1



*Sono tutti i casi di positività riscontrati dall'inizio dell'epidemia, non sono considerate le guarigioni