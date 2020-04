Coronavirus a San Marino, nessun decesso e 22 nuovi casi

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:56 - 25 Aprile 2020

Coronavirus, i dati a San Marino del 25 aprile.

A San Marino nessun nuovo decesso a causa dell'epidemia di Covid-19 (40 il totale), mentre i nuovi casi di positività sono 22. I casi attualmente positivi sono 431: dal 27 febbraio si è registrata la positività di 535 persone. Il tasso di mortalità è dunque - considerati solo i pazienti sottoposti al tampone e non eventuali asintomatici non censiti - è dell'7,5%. In ospedale a San Marino sono ricoverate 16 persone, 4 in terapia intensiva (0,9% del totale) e 12 in isolamento nel reparto infettivi Covid-19 (2,8%). In terapia intensiva sono ricoverati due uomini e due donne; ugualmente ripartiti (sei e sei) nelle degenze di isolamento. I positivi in isolamento domiciliare sono 415 (96,3% del totale).

Dall'ospedale sono state effettuate 124 dimissioni (una in più nelle ultime 24 ore).



La nota del Gruppo di Coordinametno per le emergenze sanitarie





I casi COVID-19 (positivi a test molecolare) registrati complessivamente dall'inizio della infezione ad oggi sono 535 (conteggio dal 27 febbraio).

I casi attualmente positivi in osservazione sanitaria sono 431; i deceduti 40; i guariti 64 (+1).



L’andamento riferito all'infezione nella giornata di ieri (23 Aprile) evidenzia 22 nuovi positivi, nessun deceduto e nessun guarito.



Rimane invariato il numero di persone positive( 16) ricoverate all’Ospedale di San Marino: 4 in Rianimazione (2 femmine e 2 maschi); 12 nelle degenze di isolamento (6 femmine e 6 maschi)



Sono invece 415 le persone positive al test molecolare (tampone) in isolamento al proprio domicilio (217 femmine e 198 maschi).



I dimessi dall’Ospedale per migliorate condizioni (clinicamente guariti) sono in totale 124.



Per quanto riguarda le quarantene sono 656 le quarantene domiciliari sui contatti stretti (587 laici, 55 sanitari, 14 Forze dell’Ordine), 1.065 le quarantene terminate.

Il totale delle quarantene attivate è di 1.721



Il totale dei tamponi effettuati è di 2.052; 59 sono i tamponi refertati nella giornata di ieri.



Il Gruppo di coordinamento dell’Emergenza Covid-19 ricorda che i nuovi casi che si registrano nelle ultime 2 settimane derivano dall’indagine specifica, mediante test sierologico e test molecolare effettuati presso il laboratorio Analisi dell’Ospedale di San Marino, finalizzata a ricercare il virus SARS CoV 2 nella rete dei contatti stretti delle persone già COVID-19 positive, anche su individui asintomatici.



Sono stati rilevati due casi di pazienti con sintomatologia grave, che hanno mostrato dopo almeno due tamponi negativi e dichiarati guariti, una nuova positività del tampone. Questi episodi, già stati descritti in letteratura, sono normalmente di breve durata e di lieve entità e destinati con grande probabilità alla risoluzione completa. Tali casi non vengono conteggiati né tra i guariti né tra i nuovi positivi.