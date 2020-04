Valmarecchia: le celebrazioni del 25 Aprile. A Santarcangelo diretta Facebook

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:04 - 25 Aprile 2020

La commemorazione simbolica a Santarcangelo.

Santarcangelo di Romagna: si è svolta questa mattina (sabato 25 aprile) alle ore 10 l’azione simbolica trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Santarcangelo nell'ambito delle celebrazioni "digitali" per il 75° anniversario della Liberazione, alla presenza della sindaca Alice Parma e della presidente dell'ANPI Provinciale di Rimini, Giusi Delvecchio.



Poggio Torriana: alle ore 11 di oggi (25 aprile), davanti al Monumento ai caduti presso il Parco delle Rimembranze, cerimonia con deposizione della corona da parte del sindaco del Comune di Poggio Torriana, Ronny Raggini, in presenza dell’associazione Anpi.

Il sindaco commenta: "Viste le restrizioni quest’anno non si potrà condividere questo momento con la cittadinanza ma l’Amministrazione comunale sottolinea i valori sempre attuali di questa data, in cui si ricordano le vittime del fascismo e la Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista".

Tutti i cittadini di Poggio Torriana sono invitati dall'amministrazione comunale a postare sui social una foto o un’immagine che rappresenta per loro la Giornata della Liberazione: una foto di famiglia, un concerto, un 25 aprile passato o un disegno, taggando le pagine dell’ ANPI Rimini, ANPI Provinciale Rimini e Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - ANPI e utilizzando gli hashtag #oraesempreresistenza #bellaciaoinognicasa #iorestolibero #25aprile. Le foto verranno poi ricondivise sulle pagine.