VIDEO: Vigili del Fuoco all’opera per la sanificazione in Alta Valconca

Attualità

Riccione

| 10:44 - 25 Aprile 2020

I Vigili del fuoco del comando di Rimini hanno operato dalla sera del 24 aprile fino alla mattina del 25, per l'gienizzazione delle aree esterne, ove di giorno solitamente stazionano le persone in fila, di uffici postali, banche, negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, nei comuni di Coriano, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica.

Le tre squadre composte ciascuna da due operatori con mezzo fuoristrada pick up con modulo antincendio, riempito per l'occasione con soluzione igienizzante, hanno operato in circa 80 attività della ’Alta Valonca per tutta la notte.