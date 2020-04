Coronavirus, sta meglio don Alessio Alasia parroco di San Martino di Riccione

Attualità

| 09:34 - 25 Aprile 2020

Una bella notizia dalla terapia intensiva dell’ospedale “Infermi” di Rimini dove migliorano le condizioni di don Alessio Alasia. Il parroco di San Martino a Riccione, malato di Covid-19, era stato ricoverato in gravi condizioni nel nosocomio riminese lo scorso 27 marzo. L’intercessore di don Oreste Benzi è ancora ricoverato in reparto, migliorano gli scambi gassosi a livello polmonare, i medici stanno diminuendo man mano il supporto ventilatorio meccanico e la sedazione. Don Alessio inizia a poco a poco a tornare vigile e a interagire. Grandissima gioia sui social alla notizia del miglioramento di don Alessio, migliaia i messaggi di auguri per una pronta guarigione. Giorni fa anche il Vescovo, monsignor Francesco Lambiasi si era stretto in preghiera per don Alessio.