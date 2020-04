Riccione: approvato progetto per nuova rotatoria tra i viali Limentani e Da Verrazzano

Attualità

Riccione

| 17:36 - 24 Aprile 2020

Cantiere stradale (foto di repertorio).

La Giunta comunale di Riccione ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una nuova rotatoria all'incrocio dei viali Da Verrazzano e Limentani. Il progetto rientra in quello più vasto del prolungamento e risagomatura di viale XIX Ottobre, da viale Derna a viale G. Da Verazzano, attraversando l'area delle ferrovie per un importo complessivo di 2.900.000 diviso in tre stralci funzionali, in cui c'è appunto il progetto della rotatoria in corrispondenza dell'incrocio Da Verrazzano - Limentani, che sarebbe dovuto rientrare nel terzo ed ultimo stralcio. L'intervento complessivo è inserito alla voce 1 del Piano Triennale 2020-22; 600.000 euro nel 2020 ed 850.000 euro nel 2021. L'Amministrazione comunale di fatto ha quindi anticipato i lavori di quello che era originariamente il terzo stralcio (opere stradali) con la realizzazione di due lotti funzionali al fine di procedere alla messa in sicurezza del sottopasso ferroviario per i ciclisti e quindi la realizzazione della rotatoria incrocio Limentani-Da Verrazzano, al fine mettere in sicurezza l'incrocio e di limitare la velocità degli automezzi proveniente dalla ex SS16 costretti a rallentare nella rotatoria per poi accedere al sottopasso con velocità ridotta.