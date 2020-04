Damiano Tommasi in diretta domani con Samuele Olivi sul profilo Instagram de La Fiorita

Sport

In primo piano Olivi, Tommasi con la pettorina verde.

Doppio appuntamento questo fine settimana con #Epco, il format Instagram de La Fiorita che, prendendo spunto dal noto programma televisivo condotto dall'amico Alessandro Cattelan, tiene compagnia ai tifosi gialloblù in questo periodo di quarantena forzata. Conduttore d'eccezione delle dirette sulla pagina Instagram del club è il difensore Samuele Olivi che, ogni settimana, intervista a turno un compagno di squadra per una chiacchierata a 360 gradi nella quale gli spettatori possono intervenire con le proprie domande in diretta.

Non solo giocatori gialloblù, ma anche amici o simpatizzanti finiscono sulla poltrona virtuale del format.

Dopo Dimitri Bisoli, centrocampista del Brescia e compagno di squadra di Olivi ai tempi del Santarcangelo, che sarà in collegamento alle 18:30 di oggi (venerdì 24 aprile), domani alle 18:00 sarà la volta di Damiano Tommasi. Il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori è parte integrante della famiglia gialloblù, con la quale già da diversi anni affronta i preliminari delle coppe europee.