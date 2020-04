Rimini: ecco la nuova fontana del piazzale della stazione ferroviaria

Attualità

Rimini

| 16:39 - 24 Aprile 2020

La nuova fontana nel piazzale della stazione ferroviaria di Rimini.

Si sono svolte fra ieri sera (23 aprile) e questa mattina (24 aprile) le prove funzionali per il collaudo della fontana realizzata nel nuovo piazzale della stazione ferroviaria. La fontana è caratterizzata da giochi d'acqua con getti fino a 4 metri di altezza e da effetti scenografici luminosi, con installazione di luci led a terra che illuminano nelle ore notturne. L'acqua, non potabile, viene riutilizzata attraverso un ricircolo, dopo adeguata purificazione. "Un dispositivo architettonico che impreziosisce il nuovo spazio urbano riqualificato, destinato ad essere il biglietto da visita della città per i visitatori che raggiungono Rimini in treno", spiega l'amministrazione comunale in una nota.



Insieme alla fontana è stata realizzata una nuova pensilina in adiacenza alla stazione ferroviaria e al tracciato del Trc per i vari collegamenti della piattaforma logistica di trasporto integrato. Da lunedì prossimo, 27 aprile, Metropark (Gruppo FS Italiane) riprenderà i lavori di completamento del parcheggio cosiddetto "Metropark 2". I posti auto saliranno dai 183 attuali a 293, di cui sette per disabili.