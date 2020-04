Coronavirus Rimini, il bollettino di oggi venerdì 24 aprile: 16 nuovi casi, un decesso

Attualità

Rimini

| 17:41 - 24 Aprile 2020

Ospedale "Infermi" di Rimini.

Grafico aggiornato al mese di aprile con l'andamento della pandemia in Provincia di Rimini



Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia in provincia di Rimini nel mese di marzo



In Provincia di Rimini si sono registrati 16 casi di positività in più al Covid-19 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1927 casi dall'inizio epidemia. Un solo nuovo decesso, di un 88enne, è stato comunicato dalla Regione Emilia Romagna. Il dato confortante è quello delle guarigioni: 90 in 24 ore (in totale toccata quota 900). I positivi attivi a oggi (venerdì 24 aprile) sono 758, dato più basso dal 21 marzo quando erano 710.



« Rimini ha avuto dati più pesanti nelle ultime ore, perché sono casi positivi che siamo andati a cercare, facendo tamponi in tutte le case protette, anche a persone senza sintomi. Andremo avanti con questi tamponi nelle case protette anche nei prossimi giorni», spiega il Commissario straordinario alla sanità Sergio Venturi, citando proprio i dati di ieri: gli incrementi di Cattolica (14), Coriano (9), Rimini (6) sono dovuti proprio ai tamponi effettuati nelle case protette. I nuovi contagi suddivisi: Cattolica (6), Rimini (5), Riccione (2), Coriano (1), Novafeltria (1), Santarcangelo (1). Di questi, tre sono ricoverati in ospedale e 13 seguiti al proprio domicilio in isolamento.



Contagi per Comune



Rimini 705

Cattolica 251Riccione 235Misano Adriatico 118San Giovanni in Marignano 129Santarcangelo di Romagna 58San Clemente 37Montescudo-Monte Colombo 37Morciano di Romagna 37Coriano 76Novafeltria 30Bellaria Igea Marina 42Saludecio 21Verucchio 19Pennabilli 10Mondaino 10San Leo 7Montefiore Conca 8Gemmano 4Montegridolfo 6Talamello 4Poggio Torriana 7Maiolo 2Sant’Agata Feltria 1