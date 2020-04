Virus: nel pesarese 27 nuovi positivi, nelle Marche toccati 6.028 casi da inizio epidemia

Attualità

Pesaro

| 15:15 - 24 Aprile 2020

Otto persone sono attualmente ricoverate nel reparto di terapia a Pesaro Marche Nord.

Sono 27 i nuovi positivi al coronavirus oggi (24 aprile) in provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche ha toccato i 6.028 casi ossia 76 in piu' rispetto a quelli di ieri. Degli oltre 6.000 positivi 2.507 (+75) vivono in condizioni di isolamento domiciliare, 1.890 (+25) sono guariti o perlomeno sono stati dimessi dalle strutture ospedaliere e proseguiranno il percorso di guarigione a casa e 766 sono i ricoveri (-22). Tra quest'ultimi 61 sono in reparti di terapia intensiva (-10): otto a Pesaro Marche Nord, 20 ad Ancona Torrette, tre a Senigallia, sei a Fermo, sei a Civitanova Marche, quattro a Jesi, uno a Urbino, cinque a Camerino, sei a San Benedetto del Tronto e due all'Inrca di Ancona. I ricoveri in reparti semi intensivi sono 165 con picchi a Pesaro Marche Nord (70) e Ancona Torrette (47), mentre quelli in aree post critiche sono 226 (-3) concentrati in particolare a Galantara di Pesaro (60) e alla Rsa Campofilone di Fermo (60). I decessi, in attesa del bollettino serale del Gores, sono 865. Sono invece oltre 8mila le persone poste in isolamento domiciliare. Si tratta di 8.083 persone (4.499 asintomatici e 3.584 sintomatici) tra cui 1.244 operatori sanitari. La provincia piu' interessata e' quella di Pesaro Urbino con 4.374 persone, seguita da quella di Ancona con 1.912, Macerata con 1.012, Fermo 479 e Ascoli Piceno 306. Da inizio emergenza sono 25.597 le persone che sono state o sono tuttora in isolamento domiciliare.