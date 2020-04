Santarcangelo: hanno riaperto in piena sicurezza i banchi alimentari del mercato

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:30 - 24 Aprile 2020

Il mercato ambulante di Santarcangelo.

Si è svolto in completa sicurezza e nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie il mercato settimanale di Santarcangelo che ha riaperto i battenti oggi, venerdì 24 aprile, dopo la sospensione disposta dalle misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

I 19 banchi di frutta, verdura, formaggi e alimentari sono stati collocati in piazza Marini in funzione della facilità di contingentare gli accessi e della presenza di allacci elettrici e idrici necessari agli ambulanti. Per l’intera mattinata, i volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri e gli agenti di Polizia Locale hanno presidiato l’area mercatale, mentre otto volontari hanno aiutato i commercianti e regolamentato gli ingressi e le uscite.



Il prossimo mercato è in programma per lunedì 27 aprile con due banchi alimentari mentre, poiché in concomitanza con le festività, non si svolgeranno il mercato agricolo di sabato 25 aprile e quello di venerdì 1° maggio.



Soddisfatto l’assessore alle Attività economiche, Angela Garattoni, che ringrazia tutti gli ambulanti, l’associazione nazionale Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale, i volontari e le associazioni di categoria per essersi adoperati per la riuscita del mercato.