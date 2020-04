A San Marino arriva l'app per la fase due: non per il tracciamento ma per la sanificazione

Attualità

11:53 - 24 Aprile 2020

Foto di repertorio.

Igiene e sicurezza sanitaria. Saranno queste le due parole d'ordine di albergatori, ristoratori ed esercenti una volta che il lockdown anti Coronavirus sarà attenuato e le attività economiche saranno entrate di fatto nella fase due.



Proprio in questi giorni un'azienda di San Marino sta mettendo a punto una nuova App gratuita che aiuterà passo dopo passo gli operatori a sanificare e detergere gli ambienti di lavoro e gli spazi aperti al pubblico. Uno strumento digitale che faciliterà la ripartenza del mondo economico, a cominciare dall'industria alberghiera e turistica, tra quelle maggiormente a contatto con la clientela.



Dietro al suo sviluppo c'è G-Professional che da oltre quarant'anni si occupa di soluzioni di detergenza per il settore Horeca. Spiega Francesco Toscano, responsabile commerciale: «L'idea nasce a seguito delle numerose richieste che abbiamo ricevuto nelle ultime settimane un po' da tutto il comparto turistico della Riviera. Tantissimi, infatti, sono gli operatori che desiderano riaprire, pur non sapendo come orientarsi. La loro preoccupazione riguarda la piena sicurezza di lavoratori, ospiti e clienti».



L'applicazione è in grado di progettare e monitorare, in modo semplice e tracciabile, un piano di disinfezione e pulizia per ogni singolo ambiente o superficie. Con la mappatura dei punti sensibili di ogni struttura, come le maniglie, le aree giochi, i corrimano, gli ascensori. Per ogni superficie viene indicato quale specifico prodotto chimico utilizzare per il trattamento, il tempo di contatto necessario all'eliminazione di batteri e ogni quante volte nel corso della giornata dev'essere ripetuta la pulizia oltre a specificare quale attrezzatura, come panni, bobine, nebulizzatori, etc., possono essere impiegati.



Inoltre, l'App fornisce dei video-tutorial e delle slide sui procedimenti da adottare per igienizzare gli ambienti, tutorial che potranno essere utilizzati per la formazione del personale”. Uno dei punti di forza dell'App è però legato alla sua dinamicità, perché saprà adattarsi alle nuove normative.