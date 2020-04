Come procede la pandemia da nuovo Coronavirus a Rimini? Ipotesi picco e sempre meno positivi

Attualità

Il grafico sull'andamento della pandemia di Altarimini.it.

di Francesca Valente



Fin dai primi bollettini della Prefettura di Rimini sull'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus nella nostra provincia, si è reso subito necessario avere sotto mano uno strumento per poter visualizzare e comparare rapidamente i dati, in formato numerico ma anche grafico, così da capire effettivamente cosa si nasconde dietro quella somma costante di nuovi casi che ha portato il risultato totale a 1911 e che sembra non scendere.



Allo stato attuale la compilazione ha raggiunto un livello accettabile, che non sarà mai precisa per via delle iniziali imprecisioni nella comunicazione dei dati, dall'uso talvolta improprio del termine "contagiati" (che sì, in italiano significa affetti da una patologia, ma che nella narrazione internazionale dell'andamento della pandemia da Sars-Cov-2 vuol dire "somma di casi positivi, morti e guariti") o dalla somma per un certo intervallo di tempo dei totalmente guariti (quindi le persone che hanno presentato doppio tampone negativo) con i clinicamente guariti (quindi le persone uscite di quarantena ma non sempre testate con il tampone per accertare la loro negativizzazione al virus).







Ipotesi picco

Sempre più guariti

Percentuale di crescita giornaliera

Alcune osservazioni finali

Il dato non è ancora stato annunciato a livello ufficiale, ma osservando il grafico nella riga riservata ai "" (ovvero il numero dei positivi del giorno precedente meno i guariti e i deceduti del giorno attuale/successivo)Si tratta di una, che attende ovviamente la conferma da parte delle istituzioni che stanno procedendo con la comunicazione dei dati.Il 23 aprile è stato in qualche modo un giorno di svolta:, numero che differisce dal conteggio della Prefettura ma che viene in entrambi i casi proposto come approssimativo). Soltanto un mese prima, ovvero esattamente il 23 marzo, il numero degli attuali positivi era di 909. Si consideri che stiamo paragonando una somma totale a una risultanza giornaliera, perciò in qualche modo la comparazione può risultare scorretta dal punto di vista logico.Sono 20 giorni che la percentuale di crescita totale non supera il 3 per cento, mentre quella di crescita giornaliera è in continua decrescita dal 5 aprile.Avendo lavorato personalmente alla sua compilazione, questo grafico, essendo io una giornalista e non una statista né una matematica. Senza considerare che il fatto di comparare dati totali con dati riferiti a un giorno preciso può creare confusione. Ma ho fatto del mio meglio, raccogliendo anche osservazioni e correzioni prezione da parte di alcuni nostri lettori. I numeri possono essere imprecisi di qualche unità, ma l'importante è trasmettere la sostanza e il senso di quel che stanno secondo me a significare.Dietro a questo articolo si nascondono più esigenze:(imprecisi certo, ma fatti con grande passione e meticolosità e sempre passibili di osservazioni e correzioni, che si possono inviare a) e cercare il significato che si nasconde dietro ai numeri. Senza alcuna presunzione, ma con la necessità di vedere oltre e di lanciarsi anche un po' oltre l'ostacolo, con il rischio di essere smentiti ma con la costante necessità di confrontarsi per fare sempre meglio il proprio mestiere.