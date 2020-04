Meteo: temperature miti attese nel weekend, qualche piovasco domenica in Valmarecchia

Attualità

Rimini

| 19:44 - 23 Aprile 2020

Il bollettino meteo per il 24, 25 e 26 aprile.

Previsioni week-end a Rimini e provincia

Emissione del 23/04/2020 ore 19:50



Venerdì 24 Aprile



Stato del cielo: sereno al mattino e nel primo pomeriggio, parzialmente velato fra tardo pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +4° e +9°, massime comprese tra +19° e +22°.

Venti: deboli da Est/Sud-Est lungo la costa, da Sud-Ovest nell’entroterra.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 25 Aprile



Stato del cielo: poco nuvoloso ovunque fra mattino e primo pomeriggio, causa il passaggio di nubi alte. Maggiori schiarite nelle ore successive su pianure e coste, ancora addensamenti sui rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +8° e +11°, massime comprese tra +21° e +23°.

Venti: deboli-moderati di libeccio da Sud-Ovest, specie su zone interne e collina.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 26 Aprile



Stato del cielo: sereno o velato al mattino, nuvolosità in rapido aumento dai rilievi alle pianure nel corso del pomeriggio. Poco nuvoloso in serata.

Precipitazioni: pressochè assenti, salvo deboli rovesci pomeridiani in alta Valmarecchia.

Temperature: minime comprese tra +7° e +12°, massime comprese tra +19° e +22°.

Venti: moderati da Sud-Ovest nell’interno, deboli da Est/Sud-Est lungo la costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: la giornata di Lunedì 27 Aprile sarà simile a quella di Domenica, con nuvolosità in aumento nelle ore pomeridiane e qualche isolato rovescio sull’Appennino riminese. Fra Martedì 28 e Mercoledì 29 è atteso il ritorno di piogge e temporali diffusi grazie al transito di una perturbazione atlantica.



