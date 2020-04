Cronaca

Rimini

| 17:23 - 23 Aprile 2020

Parco Briolini.

Non hanno rispettato le normative regionali e comunali, facendosi trovare al parco Briolini di Rimini, che come tutte le aree verdi è interdetto al pubblico in queste settimane di emergenza a causa dell'epidemia di Covid-19. Una pattuglia della Polizia è intervenuta ieri (mercoledì 21 aprile), sorprendendo i tre ragazzi riminesi: un 18enne, un 21enne e un 23enne. I giovani hanno detto che "stavano facendo comodamente una chiacchierata prima di andare a spesa". Sono stati tutti sanzionati.