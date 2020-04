Rimini: denuncia il proprio dentista, "seri danni ossei alla mascella"

Attualità

Rimini

| 15:39 - 23 Aprile 2020

Un medico odontoiatra di Rimini, 43enne, è indagato per lesioni personali colpose dopo la denuncia di una sua paziente, una 55enne di Rimini, che ha lamentato di aver riportato danni ossei alla mascella, a seguito di una numerosa serie di interventi finalizzati all'installazione di un impianto fisso per tutti i denti. La donna ha quantificato in cinquanta le visite e gli interventi di sistemazione dell'impianto e ha denunciato di aver subito seri danni alla propria salute. Le indagini sono state svolte dai Carabinieri del Nas di Bologna.