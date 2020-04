Riccione pensa all'estate: lavori sulla spiaggia per abbassare le dune di sabbia

Attualità

Riccione

23 Aprile 2020

I lavori sulla spiaggia.

Sono iniziati questa mattina (giovedì 23 aprile) sulla spiaggia di Riccione, con una bellissima giornata di sole caldo, i lavori per l'abbassamento della duna di sabbia. Le dune di sabbia sul litorale riccionese vengono ripristinate ogni autunno a difesa dell'arenile dalle mareggiate e buttate giù a ogni inizio di bella stagione.



"Dal bagno 1 al 48 - spiega in una nota l'assessore al Demanio Andrea Dionigi Palazzo - i lavori di abbassamento della duna, che sono lavori di ripristino di luogo pubblico, sono appunto di competenza del Comune. Dopo che la scorsa settimana i bagnini sono andati a pulire l'arenile e preparare la raccolta, prelevata e poi smaltita da Hera, questa mattina sono iniziati quei lavori tipici che per Riccione significano da sempre l'arrivo dell'estate e che quest'anno assurgono quasi a simbolo dell'ottismo della rinascita della nostra terra". Quelli iniziati oggi sono partiti dalla zona 26 fino alla zona 48, perché dalla zona 1 alla 25 la Regione deve ancora completare i lavori di ripascimento che riprenderanno il 4 maggio. Si lavorerà poi ad abbassare la duna nel tratto che va dal Marano a piazzale Azzarita, da questo al porto e poi dal tratto che va dal porto a San Martino.



"Con i lavori di abbassamento della duna diamo anche un segnale positivo ai cittadini e agli operatori turistici - evidenzia ancora Palazzi - perché vogliamo farci trovare pronti appena Governo e Regione ci diranno che sarà possibile aprire la spiaggia".