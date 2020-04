Unipromos Rimini partecipa alla distribuzione di generi alimentari alle persone in difficoltà

Attualità

Rimini

| 15:07 - 23 Aprile 2020

Logo del'iniziativa.

Unipromos Rimini, associazione di promozione sociale con sede in via XXIII Settembre 1845, n. 6, promuove il progetto Sos Covid-19 per la distribuzione di generi alimentari di prima necessità a favore delle persone in difficoltà economiche, L'iniziativa, in collaborazione con Comune di Rimini e Protezione Civile, è già attiva da lunedì 21 Aprile e mette a disposizione un call center al numero 333 9128418 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12, per raccogliere le segnalazioni telefoniche di richiesta aiuto. Per chi ne fa domanda fornisce supporto psicologico tramite un professionista.