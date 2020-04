VIDEO Rimini: capriolo cade nella vasca del depuratore. Il salvataggio dei Vigili del Fuoco

Cronaca

Rimini

23 Aprile 2020

Intervento di salvataggio dei Vigili del Fuoco questa mattina (giovedì 23 aprile), intorno alle 10.30, in via Torretta a Rimini. Un capriolo infatti è caduto all'interno della vasca del depuratore ed è stato tratto in salvo. La pattuglia intervenuta, in azione con gli specifici idrocostumi, è stata allertata dall'Ausl e ha provveduto al recupero dell'animale, poi preso in consegna dai veterinari della stessa Ausl, sul posto assieme al personale del canile di Riccione e del Centro Recupero Fauna Selvatica. Il capriolo, sollevato tramite imbracatura, era spaventato, ma in condizioni di buona salute.