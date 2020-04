Coronavirus, caso di usura a Rimini fa scattare l'allarme: "Governo dia sostegno agli imprenditori"

Attualità

Rimini

| 14:12 - 23 Aprile 2020

Il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, davanti al palazzo Garampi, sede del Municipio.

L'indagine su un caso di usura del quale è stato vittima un commerciante di auto del riminese ha fatto scattare l'allarme sociale su una possibile conseguenza dell'epidemia di covid-19: imprenditori che senza liquidità si rivolgono a usurai per ottenere dei prestiti. Il rischio, rileva il sindaco di Rimini Andrea Gnassi in una nota, è che le organizzazioni criminali possano penetrare con più facilità nel tessuto economico sociale riminese. "Servono inchieste, controlli, attività investigativa e di repressione, ma soprattutto, oggi più di ieri, serve un'assunzione di responsabilità a carico di quello che si chiama Stato, che non è solo un Governo", scrive Gnassi, che sollecita il Governo a dare immediato sostegno economico e finanziario alle imprese: "Sentirsi dire ci vogliono 40 o 60 giorni per ottenere i 25 mila euro di prestito o per accedere alla Cassa Integrazione Guadagni, potrebbe voler dire a imprenditori disperati di rivolgersi in quell' altrove molto più rapido che fa rima con criminalità". E il sostegno dello Stato dovrà accompagnare le imprese nella fase 2 fino al ritorno alla normalità e ovviamente concretizzarsi anche in una riduzione della burocrazia. Gnassi ricorda che anche gli enti locali, come le imprese, sono sull'orlo del dissesto finanziario, a causa dei mancati versamenti di tributi: "Se l'Italia non risponderà presente all'appello di Anci e Comuni, che hanno chiesto un fondo di almeno 5 miliardi di euro per coprire le voragini apertisi, vorrà dire tagliare servizi essenziali, non garantire quella protezione sociale, quell'aiuto locale all'imprenditoria e all'occupazione e quelle iniziative per rimettere in funzione il motore ora fermo, che diverranno con ogni probabilità ulteriore terreno di coltura per chi ha cattive intenzioni e dalla sua ha soldi, rapidità, nessuno scrupolo e violenza", chiosa il primo cittadino di Rimini.