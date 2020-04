Rimini: ripartiti i lavori in piazzale Kennedy per il nuovo sistema fognario

Attualità

Rimini

| 13:57 - 23 Aprile 2020

Lavori per la costruzione del PSBO in piazzale Kennedy sul lungomare di Rimini (foto di repertorio).

Sono ripresi nei giorni scorsi i lavori per la conclusione del cantiere Psbo di piazzale Kennedy, il cuore del Piano di Salvaguardia della Balneazione realizzato da Hera e Comune di Rimini insieme a Romagna Acque e Amir, che come tutte le opere pubbliche in Italia ha risentito delle limitazioni e difficoltà dovute alla pandemia in corso a causa del Covid-19. Dopo la parziale riapertura della piazza e l’avvio della funzionalità della vasca di prima pioggia dell'estate scorsa, l'intervento si avvia verso la conclusione, sia nella parte sotto e sopra la piazza che in quella a mare, dove, grazie alle particolari condizioni del cantiere, non si sono mai interrotti i lavori di posa delle condotte sottomarine. L'ultimazione è previsto intorno alla metà del mese di giugno 2020 con l’entrata in esercizio della vasca di laminazione e il completamento della riqualificazione della piazza, la più visibile e spettacolare, con l’apertura del belvedere al di sopra del nuovo presidio idraulico, il cosiddetto ‘torrino’. In merito al belvedere, uno stralcio del nuovo Parco del Mare, sarà completato nelle prossime settimane l'intero progetto architettonico che darà un nuovo volto all'area, avvolgendo gli elementi tecnologici e coprendoli con una passeggiata che culmina in due zone di belvedere sul mare.