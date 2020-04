La casa residenza Anziani di San Giovanni senza positivi al Covid-19

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:30 - 23 Aprile 2020

Test sierologici (foto di repertorio).

Prosegue l’attività di scambio e confronto tra l’amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano e tutte le realtà del territorio. Oggi (giovedì 23 aprile) un importante e decisivo aggiornamento dalla Casa Residenza Anziani: in seguito all’attività di screening eseguita dall’Ausl Romagna, su indicazione della Regione Emilia-Romagna, effettuata nei giorni scorsi, si è rilevato che tutti i test sierologici sul personale e tutti i tamponi eseguiti sugli utenti hanno avuto esito negativo. La struttura, grazie agli accorgimenti messi in campo fin dall’inizio dell’emergenza, può in questo momento rappresentare un esempio di accortezza e cura nella prevenzione dei rischi di contagio. Sono sempre stati costanti e preziosi i rapporti con il Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica e il Dipartimento di Cure Primarie. Il dialogo e la vicinanza tra la Casa Residenza e l’Amministrazione comunale in questi ultimi due mesi si sono ulteriormente intensificati, portando anche a mettere in campo la disponibilità da parte dell’Ente dello sportello psicologico comunale per il personale della struttura, nella consapevolezza del grande carico professionale e umano in questo difficile periodo. Per permettere ai familiari di avere comunque un contatto con i loro cari, gli operatori della struttura hanno fin da subito fatto il possibile per permettere di attivare un dialogo attraverso tablet, computer e telefoni.