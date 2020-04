Rimosse le barriere di cantiere: ecco il prato della nuova area di Castel Sismondo

Attualità

Rimini

| 13:08 - 23 Aprile 2020

L'area verde di Castel Sismondo.

Una dopo l’altra sono state rimosse le barriere di cantiere del III stralcio del Museo Fellini, quello che ha di fatto concluso l’intervento di riqualificazione l’area dell'antico fossato e le mura della fortezza esterne alla Corte del Soccorso di Castel Sismondo che oggi si presenta con un attraente manto erboso. In attesa che nei prossimi giorni vengano rimosse le barriere basse che tutelano il nuovo prato consentendo all’erba di attecchire al meglio, si

rende già da ora disponibile all’utilizzo tutto il tratto ciclo pedonale che lungo via Circonvallazione occidentale riqualificata, dotata di panchine e tavole storico-illustrative, offre ora una passeggiata sicura lungo le mura sigismondee anch’esse oggetto di pulizia e manutenzione. Un intervento che, in sinergia, era stato preceduto lo scorso anno da quello di riprofilatura del tratto di Via Circonvallazione occidentale, con la realizzazione sul lato monte di un nuovo marciapiede alberato, illuminazione pubblica, stalli moto e parcheggi per auto.