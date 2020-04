Rinnovo abbonamento parcheggi: a Rimini scadenza spostata al 31 maggio

Attualità

Rimini

| 13:03 - 23 Aprile 2020

Parcheggi (foto di repertorio).

In previsione della scadenza del 25 aprile 2020 il rinnovo degli abbonamenti stagionali e residenti Marina Centro dei parcheggi viene differito fino al 31 maggio 2020 compreso e potrà essere effettuato, come comunicato dall'amministrazione comunale di Rimini:



con modalità ordinaria ovvero tramite consegna manuale dei documenti e contabile dell'avvenuto pagamento e ritiro del permesso presso la portineria di Via Rosaspina, 21 piano terra;



tramite servizio postale ovvero trasmissione dei documenti e contabile dell'avvenuto pagamento e spedizione del permesso tramite posta;



in via telematica tramite trasmissione all'indirizzo mail abbonamenti.parcheggi@comune.rimini.it della richiesta dell'abbonamento unitamente alla contabile dell'avvenuto pagamento e ritiro del permesso presso la portineria di Via Rosaspina, 21 piano terra o spedizione del permesso tramite posta su richiesta;



Il pagamento di tutti gli abbonamenti può essere effettuato solo tramite: versamento su Conto Corrente Postale n. 13917471, intestato a Comune di Rimini- Servizi Tesoreria; bonifico bancario intestato a Comune di Rimini-Conto di Tesoreria- Codice IBAN : IT 63 Q 02008 24220 000102621578



Informazioni



Ufficio Abbonamenti Parcheggi aperto telefonicamente Indirizzo: Via

Rosaspina 21, II Piano - 47923 Rimini Telefono: 0541 - 704829

E-mail: abbonamenti.parcheggi@comune.rimini.it

Orario: dal lunedì al venerdì ore 09,00 - 12,00 martedì ore 09,00 –

12,00 / 14,30 - 16,30