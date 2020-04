Lions Club Ariminus Montefeltro dona 4 tablet alle Rsa di Talamello e Verucchio

Attualità

Valmarecchia

| 12:48 - 23 Aprile 2020

Tablet (foto di repertorio).

Il Lions Club Ariminus Montefeltro, proseguendo nell'opera di sostentamento delle attività assistenziali e sanitarie della Vallata, dopo aver fattivamente contribuito alle necessità degli Ospedali Sacra Famiglia di Novafeltria ed Infermi di Rimini, ha preso contatto con alcune delle Residenze Sanitarie operanti in Valmarecchia ed ha fatto dono alla Rsa di Verucchio ed alla Rsa di Talamello di quattro tablet, due per struttura, al fine di alleviare la solitudine degli Ospiti, dando loro la possibilità di confrontarsi visivamente coi propri familiari.

I responsabili delle strutture hanno ringraziato il Lions Club Ariminus Montefeltro ed in particolar modo il Presidente Giannini per l'utilissimo e graditissimo dono.